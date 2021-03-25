ФАС одобрила предельную отпускную цену для вакцины «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/54c6f7c4-8d49-11eb-bf93-96000091f725_660.jpg Фото: chumakovs.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную стоимость вакцины от коронавируса «КовиВак», которая составила 4330 рублей за упаковку.

Согласно материалам ведомства, есть два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой вскрытия.

Одновременно ФАС России сообщает о том, что по аналогии с предельными отпускными ценами производителей на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, согласованными решениями ФАС России <...>, вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублz, — заключили в ФАС.

Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.

Первой российской вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат «Спутник V», второй — «ЭпиВакКорона». Как сообщил президент Владимир Путин, пилотные партии третьей вакцины — «КовиВак» — уже произведены и вскоре будут поставлены в гражданский оборот.