ФАС одобрила предельную отпускную цену для вакцины «КовиВак»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную стоимость вакцины от коронавируса «КовиВак», которая составила 4330 рублей за упаковку.
Согласно материалам ведомства, есть два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой вскрытия.
Одновременно ФАС России сообщает о том, что по аналогии с предельными отпускными ценами производителей на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, согласованными решениями ФАС России <...>, вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублz, — заключили в ФАС.
Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.
Первой российской вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат «Спутник V», второй — «ЭпиВакКорона». Как сообщил президент Владимир Путин, пилотные партии третьей вакцины — «КовиВак» — уже произведены и вскоре будут поставлены в гражданский оборот.