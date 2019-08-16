Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Представитель курганского управления Федеральной антимонопольной службы рассказал, что кусок мяса, покрытый странными белыми «щупальцами», появился в обеде школьной столовой из-за недостаточного контроля в мясокомбинате.

Продукт «Говядина тушёная высший сорт» был произведён на заводе «Стандарт», передаёт Ura.ru.

Установлено, что возможной причиной <...> явилось неосуществление надлежащего контроля сотрудником комбината за процессом производства определённой партии товара, — сообщил сотрудник ведомства.

В мясокомбинате отметили, что провели дополнительный инструктаж с мастерами-технологами, а партию брака изъяли из продажи.

News.ru писал, что следственное управление СК РФ по Курганской области начало проверку в МКОУ «Юргамышская средняя общеобразовательная школа», где ученикам дали суп с непонятной субстанцией с отростками белого цвета. Фотографию школьного обеда опубликовали школьники в социальных сетях. Пользователи предположили, что содержимое супа — разваренная щековина коровы. По словам сотрудников школы, никто из детей от обеда не отказался.

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