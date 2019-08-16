Представитель курганского управления Федеральной антимонопольной службы рассказал, что кусок мяса, покрытый странными белыми «щупальцами», появился в обеде школьной столовой из-за недостаточного контроля в мясокомбинате.
Продукт «Говядина тушёная высший сорт» был произведён на заводе «Стандарт», передаёт
Установлено, что возможной причиной <...> явилось неосуществление надлежащего контроля сотрудником комбината за процессом производства определённой партии товара, — сообщил сотрудник ведомства.
В мясокомбинате отметили, что провели дополнительный инструктаж с мастерами-технологами, а партию брака изъяли из продажи.
News.ru писал, что следственное управление СК РФ по Курганской области начало