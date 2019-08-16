Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Госдума планирует усовершенствовать вопросы ответственности владельцев домашних собак за нарушения правил выгула. Необходимые поправки в Уголовный и Административный кодексы могут быть введены уже осенью, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

За принятием закона об ответственном обращении с животными последует донастройка кодексов в части мер, предусматривающих дополнительно и защиту животных, и ответственность владельцев этих животных, — цитирует его «Интерфакс». Бурматов признал,...