Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 12:26

Фарш в лазанью больше не кладу — нашел гениальную и полезную замену

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лазанья — это всегда праздник, но не всегда много работы. Доказываем это рецептом, где сочный цукини, нежный шпинат и картофельное пюре создают невероятную гармонию вкусов.

Что понадобится

Листы для лазаньи — 9 шт., картофель — 500 г, цукини — 1 шт. (около 300 г), шпинат замороженный — 200 г, сыр твердый (например, чеддер или гауда) — 200 г, помидоры — 400 г, перец сладкий — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, грейпфрут — 0,5 шт., масло оливковое — 4–5 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Листы для лазаньи отвариваю порциями в подсоленной кипящей воде 4 минуты, после чего сразу перекладываю в холодную воду и раскладываю на полотенце для просушки.

Цукини натираю на терке, чеснок измельчаю и обжариваю их вместе на оливковом масле около 5 минут, приправляю солью. Картофель отвариваю до готовности и разминаю в пюре.

Шпинат смешиваю с половиной натертого сыра и соединяю с картофельным пюре. Для соуса помидоры и предварительно нарезанный кубиками, а затем тушеный сладкий перец взбиваю в блендере с соком половины грейпфрута.

На смазанный маслом противень выкладываю слоями лист лазаньи, часть картофельно-шпинатной начинки, часть начинки из цукини. Повторяю слои, завершая листом теста.

Заливаю лазанью томатным соусом, посыпаю оставшимся сыром и накрываю фольгой. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 15 минут, затем снимаю фольгу и даю подрумяниться еще 5–7 минут.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.