Фарш в лазанью больше не кладу — нашел гениальную и полезную замену

Лазанья — это всегда праздник, но не всегда много работы. Доказываем это рецептом, где сочный цукини, нежный шпинат и картофельное пюре создают невероятную гармонию вкусов.

Что понадобится

Листы для лазаньи — 9 шт., картофель — 500 г, цукини — 1 шт. (около 300 г), шпинат замороженный — 200 г, сыр твердый (например, чеддер или гауда) — 200 г, помидоры — 400 г, перец сладкий — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, грейпфрут — 0,5 шт., масло оливковое — 4–5 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Листы для лазаньи отвариваю порциями в подсоленной кипящей воде 4 минуты, после чего сразу перекладываю в холодную воду и раскладываю на полотенце для просушки.

Цукини натираю на терке, чеснок измельчаю и обжариваю их вместе на оливковом масле около 5 минут, приправляю солью. Картофель отвариваю до готовности и разминаю в пюре.

Шпинат смешиваю с половиной натертого сыра и соединяю с картофельным пюре. Для соуса помидоры и предварительно нарезанный кубиками, а затем тушеный сладкий перец взбиваю в блендере с соком половины грейпфрута.

На смазанный маслом противень выкладываю слоями лист лазаньи, часть картофельно-шпинатной начинки, часть начинки из цукини. Повторяю слои, завершая листом теста.

Заливаю лазанью томатным соусом, посыпаю оставшимся сыром и накрываю фольгой. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 15 минут, затем снимаю фольгу и даю подрумяниться еще 5–7 минут.