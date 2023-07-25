Фанату «Руки Вверх» грозит до 10 лет колонии за выходку перед концертом Пьяный зритель концерта «Руки Вверх» в Москве может сесть на 10 лет за нападение на полицейских

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Концерт группы «Руки Вверх»

Против 47-летнего поклонника группы «Руки вверх» Рустама Велиева возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, передает Telegram-канал SHOT. Он ударил двух полицейских, которые не хотели пускать его на концерт в московских «Лужниках». Мужчина был пьян.

Одного правоохранителя Велиев ударил в лицо, второго — по ногам. Его тут же задержали и доставили в отдел полиции, где составили против него протокол о мелком хулиганстве. Во время задержания один из очевидцев снимал происходящее на камеру и напевал строчки из популярной песни группы «Руки Вверх» «Потому что есть Алешка у тебя».

Экспертиза после задержания установила 0,94 мг/л в выдыхаемом воздухе. Когда мужчина протрезвел, он полностью признал вину. По инкриминируемой статье ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее Московский районный суд в Санкт-Петербурге признал местного жителя, работающего геологом, виновным в применении насилия по отношению к представителю власти. Дебошир выплатит 100 тысяч рублей за то, что ударил полицейского.