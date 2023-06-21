Ударившему полицейского геологу-дебоширу вынесли приговор В Петербурге ударивший полицейского геолог выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Московский районный суд признал виновным местного жителя, работающего геологом, по факту применения насилия в отношении представителя власти. Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что дебошир выплатит 100 тысяч рублей за то, что ударил полицейского, рассказывают «Невские Новости».

Как уточняет издание, подсудимый в нетрезвом виде оказался в отделении полиции при аэропорте Пулково в начале апреля. Причиной стало курение в неположенном месте. В отделении задержанный начал вести себя агрессивно и попытался ударить одного из правоохранителей ногой в живот. Попытка успехом не увенчалась. Позже пьяный геолог отказался проходить алкогольное освидетельствование и в ответ на такое предложение все же добился своей цели, ударив того же сотрудника полиции кулаком в голову.

Обвиняемый раскаялся и признал свою вину, но избежать наказания это ему не помогло. Суд приговорил дебошира к штрафу в размере 170 тысяч рублей, но снизил сумму до 100 тысяч рублей за то, что осужденный находился под стражей.

В Петербурге в начале апреля мужчина в неадекватном состоянии избил водителя скорой помощи, который в составе бригады приехал к нему же на вызов. Мужчину задержали, свое поведение он объяснить не смог. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.