Фальков: более 35% вузов России полностью перешли на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/8062bfd0-37b8-11eb-ab80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Более 35% вузов РФ и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, к подобному формату прибегли 37% высших учебных заведений, а именно 478 учреждений.

Чиновник добавил, что данное решение стало одним из самых сложных, принятых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), передаёт радиостанция «Комсомольская правда». Он отметил, что Минобрнауки РФ собирается каждый год до 2024-го увеличивать количество бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях. В частности, основными направлениями станут медицина, IT и образование. По его словам, в 2020-м вузам добавили 11 400 мест для приёма на бесплатное обучение. Чиновник отметил, что в Санкт-Петербурге и Москве их количество не сокращали. Увеличение пошло в субъекты.

Кроме того, с начала учебного года из российских вузов отчислено примерно 2,5 тысячи иностранных студентов, заявил Фальков. В ведомстве заверили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в РФ из-за карантинных мер, а также испытывают сложности со связью.

Он отметил, что зимнюю сессию в вузах не планируется отменять из-за пандемии коронавируса. Однако остаётся вопрос формата проведения экзаменов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Фальков заявил , что вузам РФ стоит активнее участвовать в формировании региональной повестки, касающейся общественной сферы, так они станут более привлекательными для выпускников школ. Чиновник считает, что ректорам и студентам нужно пересмотреть свою роль в субъектах и лучше контактировать с населением.