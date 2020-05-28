Facebook и Twitter не выплатили штраф за отказ переносить серверы в РФ

https://static.news.ru/photo/09c633b0-d9fa-11e9-a0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Американские компании Facebook и Twitter не выплатили штрафы в размере 4 миллионов рублей за отказ переносить свои серверы с данными пользователей в Россию.

Об этом со ссылкой на близкий к Роскомнадзору источник сообщает газета «Коммерсант».

В конце ноября 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о штрафах за невыполнение требований о хранении персональных данных граждан России на территории страны. Нарушение влечёт за собой штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц.

Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожал штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Ведомство утверждало, что компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории РФ.

Как писал NEWS.ru, в феврале Мировой судебный участок Таганского района Москвы принял решение о вынесении штрафа в адрес Facebook и Twitter. Компании должна были заплатить четыре миллиона рублей.