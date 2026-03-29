Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 14:16

Эзогелин чорбасы по-домашнему: густой суп с булгуром, который удивит. Подача с изюмом и мятой — фирменный штрих из Турции

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эзогелин чорбасы — знаменитый турецкий суп из красной чечевицы, согревающий душу и тело. Наша адаптация сохранила его бархатную текстуру и восточный колорит, но стала доступнее: булгур и консервированная фасоль экономят время без ущерба для вкуса.

Что понадобится

Булгур — 100 г, консервированная фасоль в собственном соку — 1 банка (400 г), репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., вода или овощной бульон — 1,5 л, изюм без косточек — 50 г, свежая мята — 3-4 веточки, свежий тимьян — 2-3 веточки, соус табаско — по вкусу, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

В кастрюле с толстым дном разогреваю оливковое масло и пассерую мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности.

Добавляю томатную пасту, прогреваю минуту для раскрытия аромата. Вливаю воду или бульон, довожу до кипения и засыпаю булгур.

Варю на медленном огне без крышки 15 минут. Затем добавляю фасоль вместе с жидкостью из банки, листочки тимьяна, табаско, соль и перец. Продолжаю варить еще 5 минут.

Снимаю с огня и погружным блендером превращаю суп в однородное пюре. Сразу разливаю по тарелкам, украшаю промытым изюмом и мелко нарезанной свежей мятой. При желании изюм можно заменить жареными тыквенными семечками, а мяту — другой любимой зеленью.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

Проверено редакцией
супы
Турция
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.