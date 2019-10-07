https://static.news.ru/photo/04f1be2e-e907-11e9-852e-fa163e074e61_660.jpg Фото: coe.int

Комитет Совета Европы по профилактике пыток опубликовал доклад о психиатрической лечебнице в Казани.

Согласно документу, в медучреждении зафиксированы случаи жестокого обращения с пациентами и применения электрошоковой терапии без анестезии. Больных могут помещать в изолятор и подвергать «беспрерывной четырёхточечной фиксации» в течение многих дней, а также применять к ним силу.

Помимо этого, в докладе говорится об обнаружении в психбольнице 28 заражённых ВИЧ-инфекцией, которым не предоставляли необходимые препараты с 2013 года.

Также делегаты отметили неприемлемо маленькие площади помещений. Так, в казанской лечебнице есть комнаты размером 4 кв. м, передаёт сайт argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что шесть психиатрических учреждений намерены объединить власти в Пермском крае. Коллектив одной из оптимизируемых организаций — диспансера в городе Лысьва — выступил против. Сотрудники направили петицию на имя президента Владимира Путина.