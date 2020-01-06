https://static.news.ru/photo/b919e000-32a6-11ea-88a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 12 января ночная температура в Москве снизится до минус семи градусов.

Мы будем постепенно переходить от «Крымской» зимы, то, что мы наблюдали в первой части зимнего сезона , когда были мощные рекордные оттепели, которые сводили на нет снег, к «Еврозиме», — цитирует синоптика РИА Новости.

Температурный режим останется мягким, то есть дневные температуры будут колебаться около ноля, а в ночные часы понижаться. Снежный покров к наступлению Старого Нового года составит 7-12 сантиметров, что, впрочем, ниже обычных для этого времени года значений.

Как писал NEWS.ru ранее, недостаток солнца, с которым россияне сталкиваются каждую зиму, может оказывать негативное влияние как на психологическое, так и на физическое состояние человека. О том, какую опасность несёт в себе затяжная серость на улицах и как минимизировать её последствия для организма, рассказали специалисты.