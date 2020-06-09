Евгений Ройзман госпитализирован с пневмонией

https://static.news.ru/photo/a9cc43e0-aa10-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заболевшего коронавирусом, госпитализировали, обнаружив повреждение лёгких.

При этом Ройзман подчеркнул, что симптомов заболевания у него нет, но изменения в лёгких видны на снимках. Он призвал относиться к заболеванию со всей серьёзностью и принимать меры, чтобы не заразиться, передаёт «Интерфакс».

У меня ноль симптомов. Как я сейчас понимаю, в этом вся опасность. У тебя сначала появляются лёгкие признаки простуды, настолько незаметные, что ты понимаешь, что это не может быть никаким коронавирусом. Потом оказывается, что лёгкие поражены. В этом и опасность, — сказал экс-мэр.

Как писал NEWS.ru ранее, 8 июня Евгений Ройзман рассказал о своих симптомах COVID-19. По его словам, у него была небольшая температура и немного заложило уши.