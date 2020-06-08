«Уши заложило»: Евгений Ройзман рассказал о симптомах COVID-19

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Заболевание протекает в лёгкой форме.

Сейчас он чувствует себя хорошо. Рядом с ним находится любимый кот. Он поддерживает своего хозяина.

Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал, — поделился бывший депутат ГД.

По словам политика, он самоизолировался от общества. Он призвал всех следить за своим здоровьем, так как в российских регионах наблюдается рост случаев заражения COVID-19, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая программы «Орёл и решка» Мария Ивакова поделилась со своими поклонниками радостным известием. Её тест на коронавирус оказался отрицательным. Теперь звезда ждёт контрольных результатов, которые покажут, что она окончательно избавилась от нового заболевания.