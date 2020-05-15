Ивакова из «Орла и решки» рассказала, как переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2ff13dac-96e5-11ea-8406-fa163e074e61_660.jpg Мария Ивакова Фото: Фото: maria_ivakova/instagram

Ведущая программы «Орёл и решка» Мария Ивакова поделилась со своими поклонники радостным известием. Её тест на коронавирус оказался отрицательным. Теперь звезда ждёт контрольные результаты, которые покажут, что она окончательно избавилась от нового заболевания.

Ранее светская львица пожаловалась на недомогание. Оказалось, что она подцепила где-то новый вирус. Иваковой пришлось отказаться от участия в «Танцах со звёздами» и самоизолироваться дома.

По итогу могу сказать, что симптомы продлились около девяти дней̆. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон), — написала девушка в Instagram.

По её словам, компьютерная томография показала, что лёгкие в отличном состоянии. Однако артистка удивилась, что её возлюбленный, который находился всё время рядом, не заразился.

Как писал NEWS.ru, народная артистка России Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. И деньги ей не перевели на карту, как это обычно бывает, а отдали наличкой, рассказала её подруга, телеведущая Дана Борисова. Борисова хотела рассказать об этом поступке на «Пусть говорят», однако редакторы программы не позволили ей сделать этого, сославшись на запрет руководства, так как грубое нарушение Васильевой правил карантина является уголовным преступлением. Ведущая сказала, что после этого начала сомневаться в реальности заболевания у Васильевой. Теперь Борисова не исключает, что вся эта история была «высосана из пальца».