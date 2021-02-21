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Эвакуированные с иностранного судна моряки могли отравиться химикатами

16:34, 21 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной плохого самочувствия моряков, эвакуированных с судна April и доставленных в порт Кавказ, могло стать отравление химикатами, которые перевозило судно. Об этом рассказали журналистам в Росморречфлоте.

Причиной плохого самочувствия могло стать не пищевое отравление, а груз, который был на борту, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Судно перевозило ферросилиций — химическое вещество, способное при нарушениях хранения и повышенной влажности выделять газ.

Как сообщал NEWS.ru, проблемы с отравлением у моряков на судне под панамским флагом, принадлежащем судовладельцу из Турции, возникли 19 февраля в Керченском проливе. Один из членов команды скончался, судовладелец согласился на эвакуацию людей с судна.

Ранее в Кабо-Верде (государство в Западной Африке) умер российский моряк судна ESER. Корабль был задержан за контрабанду наркотиков 1 февраля 2019 года. На его борту нашли 260 тюков с кокаином (9,5 тонны). Скончавшимся оказался Сергей Животов. Причиной была названа продолжительная болезнь.

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