Эвакуированные с иностранного судна моряки могли отравиться химикатами

https://static.news.ru/photo/1a505d7a-744d-11eb-ba0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной плохого самочувствия моряков, эвакуированных с судна April и доставленных в порт Кавказ, могло стать отравление химикатами, которые перевозило судно. Об этом рассказали журналистам в Росморречфлоте.

Причиной плохого самочувствия могло стать не пищевое отравление, а груз, который был на борту, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Судно перевозило ферросилиций — химическое вещество, способное при нарушениях хранения и повышенной влажности выделять газ.

Как сообщал NEWS.ru, проблемы с отравлением у моряков на судне под панамским флагом, принадлежащем судовладельцу из Турции, возникли 19 февраля в Керченском проливе. Один из членов команды скончался, судовладелец согласился на эвакуацию людей с судна.

Ранее в Кабо-Верде (государство в Западной Африке) умер российский моряк судна ESER. Корабль был задержан за контрабанду наркотиков 1 февраля 2019 года. На его борту нашли 260 тюков с кокаином (9,5 тонны). Скончавшимся оказался Сергей Животов. Причиной была названа продолжительная болезнь.