https://static.news.ru/photo/85ded158-3843-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Судно ESER Фото: shipspotting.com

В Кабо-Верде скончался один из членов экипажа судна ESER, задержанного за контрабанду наркотиков. Как сообщил депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, Сергей Животов умер в больнице города Прая после продолжительной болезни.

Судно ЕSER, шедшее под флагом Панамы в марокканский порт Танжер, было задержано в Кабо-Верде 1 февраля 2019 года. На его борту были обнаружены 260 тюков с кокаином, общий вес которых превысил 9,5 т. Экипаж, в большинстве своём состоящий из жителей Мурманска, местные власти арестовали и поместили в тюрьму.

По словам Веллера, моряк очень плохо себя чувствовал последние несколько месяцев. Усилиями посольства его удалось перевести на некоторое время в городскую больницу. Однако несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья.

Как пишет РИА Новости, 29 июля экипажу были предъявлены обвинения в наркотрафике и причастности к организованной преступности. Позднее Генпрокуратура Кабо-Верде потребовала судить и депортировать 11 российских моряков, а судно конфисковать.

Ранее NEWS.ru сообщал о похищении пиратами трёх моряков с нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии. Среди них двое являются россиянами и один — индус. Во время нападения произошла перестрелка между захватчиками и охранниками судна. Четверо членов охраны были убиты.