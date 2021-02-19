В Керченском проливе с судна эвакуируют пять моряков из-за отравления

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Спасатели готовят к эвакуации экипаж судна под флагом Панамы, которое находится в Керченском проливе, из-за отравления пяти моряков.

Судно под панамским флагом, принадлежащее турецкому судовладельцу, судно «Април». Возникли проблемы с отравлением пяти членов команды, — заявил журналистам ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, один из членов команды скончался. Судовладелец дал добро на эвакуацию людей. К судну направлен морской буксир «Меркурий».

Ранее в Кабо-Верде (государство в Западной Африке) умер российский моряк судна ESER. Корабль был задержан за контрабанду наркотиков 1 февраля 2019 года. На его борту нашли 260 тюков с кокаином (9,5 тонны). Скончавшимся оказался Сергей Животов. Причиной была названа продолжительная болезнь.

Как писал NEWS.ru, в декабре в Норвегии скончался российский моряк, который заразился коронавирусом. Он был членом экипажа российского траулера «ОМА», пришвартованного в порту норвежского города Берген.