https://static.news.ru/photo/94de25dc-bdb9-11e9-aba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Fedenko/Wikimedia

Жители Северодвинска предположили, что власти намерены продолжить испытания оружия в регионе. Это следует из информации о планируемой эвакуации населения посёлка Нёнокса.

По данным нёнокшан, пассажирский поезд 14 августа увезёт их из населённого пункта на безопасное расстояние. Находится в селе запрещено с 5 до 7 часов утра.

Архангельские журналисты отмечают, что люди, которые не захотят уезжать, отправятся в лес, как делали это и раньше. Официального подтверждения этой информации не поступало, как не было её и после инцидента 8 августа.

Издание « Беломорканал » сообщает, что в Северодвинске сняли все дозиметры, кроме одного, который постоянно показывает 0,15 мкЗв/ч. При этом на реке Солзе, расположенной рядом с Северодвинском, 11 августа уровень радиации менялся несколько раз за короткий промежуток времени.

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на информацию СМИ о взрыве на полигоне под Северодвинском. Таким образом он прокомментировал опубликованные The New York Times данные о том, что ЧП в Архангельской области произошло в ходе испытания новейшей российской ракеты 9М730 «Буревестник».