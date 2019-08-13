Жители Северодвинска предположили, что власти намерены продолжить испытания оружия в регионе. Это следует из информации о планируемой эвакуации населения посёлка Нёнокса.
По данным нёнокшан, пассажирский поезд 14 августа увезёт их из населённого пункта на безопасное расстояние. Находится в селе запрещено с 5 до 7 часов утра.
Архангельские журналисты отмечают, что люди, которые не захотят уезжать, отправятся в лес, как делали это и раньше. Официального подтверждения этой информации не поступало, как не было её и после инцидента 8 августа.
Издание «
Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на информацию СМИ о взрыве на полигоне под Северодвинском. Таким образом он прокомментировал опубликованные The New York Times данные о том, что ЧП в Архангельской области произошло в ходе испытания новейшей российской ракеты 9М730 «Буревестник».