Этот яблочный пирог — настоящее чудо! Сочный, как лучший торт, а готовится за минуты

Этот пирог «Яблочный взрыв» — настоящее волшебство, которое готовится невероятно просто из самых обычных продуктов. Секрет в том, что сочное яблочное сердце прячется внутри нежной песочной основы, а сверху его покрывает хрустящая сладкая глазурь. Получается восхитительное угощение: рассыпчатая, тающая во рту текстура песочного теста с насыщенной, ароматной начинкой из мягких карамелизованных яблок с корицей, а кисло-сладкая лимонная глазурь добавляет яркую завершающую ноту.

Для приготовления вам понадобится: два яйца, 100 г сахара, щепотка ванилина, треть чайной ложки соли, 100 г мягкого маргарина или сливочного масла, столовая ложка сметаны, 300-320 г муки и чайная ложка разрыхлителя. Для начинки: 600-700 г яблок, 50 г сахара и по желанию чайная ложка корицы. Для глазури: 5 столовых ложек сахарной пудры и 2-3 столовые ложки лимонного сока. Разотрите яйца с сахаром, ванилином и солью, добавьте мягкий маргарин и сметану, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и быстро замесите мягкое тесто. Часть теста раскатайте и выложите в форму, сделав бортики. Яблоки нарежьте тонкими дольками, смешайте с сахаром и корицей, выложите на тесто в форме. Оставшееся тесто раскатайте, нарежьте полосками и создайте сверху решетку. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до золотистого цвета. Приготовьте глазурь, смешав пудру с лимонным соком, и полейте ею слегка остывший пирог.

