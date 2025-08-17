Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 06:45

Этот вариант оливье стал нашей новой традицией на праздники — попробуйте!

Хотите удивить гостей необычной версией любимого салата? Этот оливье с голландским сыром и двойными огурцами станет настоящей звездой праздничного стола! Колбаса, сыр и хрустящие огурцы создают совершенно новый вкус привычного блюда. А готовится он так же просто, как и классический вариант.

Для салата вам понадобится: 2 вареных моркови, 4 яйца, 275 г докторской колбасы, 300 г голландского сыра, 4 свежих огурца, банка маринованных огурчиков и банка зеленого горошка. Все ингредиенты нарежьте одинаковыми мелкими кубиками. Для заправки смешайте сметану и майонез в пропорции 1:1 — получится нежный и легкий соус.

Аккуратно перемешайте салат, чтобы сохранить форму кубиков. Перед подачей дайте ему настояться в холодильнике 1-2 часа — так вкусы лучше соединятся. Украсьте зеленью и подавайте охлажденным. Этот оливье особенно хорош с черным хлебом или гренками. Попробуйте — и он станет вашей новой праздничной традицией!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

