Этот вариант оливье стал нашей новой традицией на праздники — попробуйте!

Хотите удивить гостей необычной версией любимого салата? Этот оливье с голландским сыром и двойными огурцами станет настоящей звездой праздничного стола! Колбаса, сыр и хрустящие огурцы создают совершенно новый вкус привычного блюда. А готовится он так же просто, как и классический вариант.

Для салата вам понадобится: 2 вареных моркови, 4 яйца, 275 г докторской колбасы, 300 г голландского сыра, 4 свежих огурца, банка маринованных огурчиков и банка зеленого горошка. Все ингредиенты нарежьте одинаковыми мелкими кубиками. Для заправки смешайте сметану и майонез в пропорции 1:1 — получится нежный и легкий соус.

Аккуратно перемешайте салат, чтобы сохранить форму кубиков. Перед подачей дайте ему настояться в холодильнике 1-2 часа — так вкусы лучше соединятся. Украсьте зеленью и подавайте охлажденным. Этот оливье особенно хорош с черным хлебом или гренками. Попробуйте — и он станет вашей новой праздничной традицией!

