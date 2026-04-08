Этот укропный соус разлетелся быстрее кетчупа: к мясу, рыбе, картошке и даже в салат — свежий, густой и очень ароматный

Стоит поставить на стол укропный соус, и он исчезает первым. Легкий, с ярким вкусом укропа и приятной кислинкой, он подходит буквально ко всему.

Соус получается насыщенный, свежий и универсальный — отлично подходит к мясу, рыбе, картофелю и даже просто к хлебу. Один раз приготовите — будете делать снова и снова.

Продукты

Укроп — 300 г, лимон — 1 шт., масло оливковое — 3 ст. л., горчица — 3 ст. л., чеснок — 1-2 зубчика, греческий йогурт — 150 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Приготовление

Укроп хорошо промывают, убирают толстые стебли и используют только мягкие веточки. Нарезают и отправляют в чашу блендера. Добавляют цедру лимона (только желтую часть) и сок половины лимона.

Вливают оливковое масло, кладут горчицу и чеснок. Добавляют греческий йогурт, соль и немного перца. Все пробивают блендером до густой однородной массы.

