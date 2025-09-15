Этот суп вкуснее борща: неожиданный рецепт покоряет с первой ложки

Этот суп поражает насыщенным вкусом и ярким ароматом с первых минут приготовления. Он сочетает сладость свеклы, кислинку томатного и яблочного соков, а куриное мясо делает бульон сытным. Рецепт прост, но результат впечатляет даже тех, кто уверен, что борщ непревзойденный.

Свеклу (2 шт.) и морковь (1 шт.) чистят и нарезают соломкой. Картофель (3 шт.) режут кубиками, а лук (1 шт.) мелко шинкуют. В большой кастрюле разогревают 2 ст. л. растительного масла, обжаривают лук и морковь 3 минуты до мягкости. Добавляют свеклу, 2 ст. л. томатной пасты, 50 мл яблочного сока и 1 ст. л. лимонного сока, тушат 5 минут до легкой карамелизации.

Вливают 1,5 л воды, доводят до кипения, добавляют куриное мясо (300 г) и картофель. Варят 25 минут до готовности овощей. Солят и перчат по вкусу. Перед подачей посыпают свежей зеленью и добавляют сметану. Суп получается ярким, ароматным и с легкой кислинкой, которая делает его необычным и запоминающимся.

