15 сентября 2025 в 15:38

Этот суп вкуснее борща: неожиданный рецепт покоряет с первой ложки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп поражает насыщенным вкусом и ярким ароматом с первых минут приготовления. Он сочетает сладость свеклы, кислинку томатного и яблочного соков, а куриное мясо делает бульон сытным. Рецепт прост, но результат впечатляет даже тех, кто уверен, что борщ непревзойденный.

Свеклу (2 шт.) и морковь (1 шт.) чистят и нарезают соломкой. Картофель (3 шт.) режут кубиками, а лук (1 шт.) мелко шинкуют. В большой кастрюле разогревают 2 ст. л. растительного масла, обжаривают лук и морковь 3 минуты до мягкости. Добавляют свеклу, 2 ст. л. томатной пасты, 50 мл яблочного сока и 1 ст. л. лимонного сока, тушат 5 минут до легкой карамелизации.

Вливают 1,5 л воды, доводят до кипения, добавляют куриное мясо (300 г) и картофель. Варят 25 минут до готовности овощей. Солят и перчат по вкусу. Перед подачей посыпают свежей зеленью и добавляют сметану. Суп получается ярким, ароматным и с легкой кислинкой, которая делает его необычным и запоминающимся.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
супы
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
