19 октября 2025 в 13:01

Этот суп с клецками съедается подчистую: рецепт вкуснятины с прозрачным бульоном за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот легкий суп с клецками съедается подчистую! Он получается нежным и сбалансированным: прозрачный куриный бульон с мягкими овощами сочетается с воздушными клецками, создавая легкое, но сытное блюдо.

Для бульона вам понадобится: 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, 2 л воды, соль и лавровый лист. Для клецек: 1 яйцо, 100 мл молока, 150 г муки, щепотка соли. Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 20 минут с луком и морковью. Добавьте нарезанный картофель и варите до мягкости. Приготовьте тесто для клецек: смешайте яйцо с молоком и мукой до консистенции густой сметаны. Чайной ложкой опускайте клецки в кипящий бульон и варите 5–7 минут.

Такой суп особенно хорош в холодную погоду. А готовится эта вкуснятина с прозрачным бульоном всего за полчаса. Подавайте его со свежей зеленью и гренками для полного наслаждения!

Ранее стало известно, как вкусно запечь картошку с фаршем: этой сытной запеканкой можно накормить всю семью.

рецепты
супы
обеды
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
