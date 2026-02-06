Зимняя Олимпиада — 2026
Этот суп особенно любим в нашей семье: наваристый и очень вкусный. Никаких хитрых ингредиентов, всё знакомое и понятное

Беру говядину, овощи и немного муки — готовлю наваристый суп с домашней лапшой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для душевного семейного обеда, которое согревает и насыщает, не требуя дорогих ингредиентов.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный, ароматный бульон с нежной говядиной, мягкими овощами и тончайшими кусочками домашнего теста, которые тают во рту. Для приготовления вам понадобится: 300 г говядины, 3 картофелины, 1 луковица, ½ помидора, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 1 ст.л. томатной пасты, зелень, 1 л воды, соль, специи. Для теста: 1 яйцо, 150 г муки, 30 мл воды, соль. Мясо, нарезанное кубиками, обжарьте до румяности. Добавьте нарезанные лук, перец, помидор и чеснок, пассеруйте до мягкости. Положите томатную пасту, перемешайте. Добавьте нарезанный картофель, залейте водой и варите до готовности мяса и картофеля. Для теста замесите плотное тесто из яйца, муки, воды и соли, тонко раскатайте и нарежьте мелкими ромбиками. В кипящий суп аккуратно добавьте нарезанное тесто и варите 5 минут. В конце посолите, поперчите, добавьте рубленую зелень и дайте настояться под крышкой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

