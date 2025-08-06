Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот соус сделает курицу невероятно сочной: готовим голени на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сливочно-медовый соус сделает курицу невероятно сочной. Даже при жарке на сковороде вы получите ароматные голени с нежным, пропитанным специями мясом.

Рецепт: возьмите 8 куриных голеней, промойте, обсушите и обжарьте на разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла до румяности со всех сторон (7-8 минут). Добавьте измельченные 4 зубчика чеснока, 2 ст. л. меда, 100 мл сливок 20%, 1 ст. л. горчицы, соль и перец по вкусу. Тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут, периодически поливая мясо соусом. В конце добавьте 50 г сливочного масла и рубленую зелень — это придаст блюду особый шарм.

Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами, поливая ароматным соусом. Блюдо получается удивительно насыщенным — сладковатые нотки меда идеально сочетаются с пикантностью чеснока, а сливочный соус придает нежность и бархатистую текстуру мясу.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с курицей и кабачком в сливочно-чесночном соусе.

