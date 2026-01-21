Этот салат с шампиньонами и колбасой стал нашим фаворитом — «Русский медведь», который готовится за 15 минут

Салат «Русский медведь» покоряет контрастом текстур: упругость маринованных грибов, сочность свежего огурца, плотность яиц и мясистость копченой колбасы создают интересное сочетание, которое не надоедает.

200 г копченой колбасы нарезаю кубиками. 150 г маринованных шампиньонов нарезаю пластинками (если крупные). 1 свежий огурец и 2 отварных яйца нарезаю кубиками. 5 г зеленого лука шинкую.

Все ингредиенты складываю в салатник, добавляю 2 ст. л. майонеза, 2 щепотки соли и 1 щепотку черного перца. Аккуратно перемешиваю. Даю салату настояться 15–20 минут в холодильнике для пропитки. Подаю, украсив дополнительно зеленым луком.

