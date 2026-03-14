Этот салат с кейлом — мой дерзкий ответ классическому цезарю. Хрустящая капуста, пармезан и домашние гренки с тимьяном

Классический цезарь — это безупречно, но иногда хочется внести свежую ноту. Моим выбором стал кейл: его плотные кудрявые листья после краткого бланширования приобретают идеальную упругость и яркий цвет, создавая достойную основу для благородного пармезана, курицы гриль и ароматных сухариков.

Что понадобится

Капуста кейл — 1 крупный пучок, багет — 1/3 шт., куриное филе — 1 шт. (около 250 г), сыр пармезан — 70 г, оливковое масло — 3–4 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, свежий тимьян — несколько веточек, масло для фритюра, соус «Цезарь» (готовый или домашний) — для подачи, соль, перец — по вкусу.

Как я его готовлю

Первым делом займемся капустой кейл. Большую часть пучка отделяем от жестких стеблей, листья крупно рвем. Вскипятите воду в большой кастрюле, слегка посолите и бланшируйте листья кейла ровно 1 минуту. Это смягчит их и зафиксирует яркий цвет. Сразу же переложите капусту в миску с ледяной водой, чтобы остановить процесс приготовления и сохранить аппетитный хруст. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь и обсушите.

Для чипсов отложите несколько небольших целых листочков, тщательно их промокните бумажным полотенцем — это важно для безопасного фритюра. Пока капуста сохнет, приготовим гренки. Багет нарежьте тонкими ломтиками. На противень, застеленный пергаментом, выложите хлеб, полейте оливковым маслом, смешанным с измельченным чесноком и листочками тимьяна. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 3–5 минут до золотистого цвета и хруста. Куриное филе нарежьте средними кусочками, приправьте солью и перцем, обжарьте на хорошо разогретой сковороде-гриль или обычной сковороде до готовности и румяной корочки. В небольшой, но глубокой кастрюле разогрейте масло для фритюра. Обжаривайте подготовленные сухие листочки кейла порциями по 10–15 секунд, пока они не перестанут «шипеть» и не станут хрустящими. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

На тарелки выложите просушенный бланшированный кейл, слегка сбрызните оливковым маслом. Посыпьте частью тертого пармезана. Сверху разложите теплую курицу и остывшие гренки. Полейте соусом «Цезарь», украсьте капустными чипсами и оставшимся пармезаном. Подавайте немедленно, чтобы гренки сохранили хруст.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.