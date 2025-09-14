Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 07:26

Этот рецепт вернул веру в консервы — готовим ленивую тушенку дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашняя тушенка — это полезная и вкусная альтернатива магазинным консервам, которая готовится без искусственных добавок и консервантов. Натуральное мясо, томленное в собственном соку, сохраняет все питательные вещества и насыщенный вкус. Такая тушенка станет идеальной основой для супов, каш и вторых блюд, экономя время на приготовление пищи.

1 кг говядины и 500 г говяжьего жира нарезают крупными кусками. Слоями укладывают в стерилизованные банки, пересыпая солью и перцем. Добавляют лавровый лист по вкусу. Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с водой. Томят на медленном огне 3-4 часа, пока мясо не станет мягким. Герметично закрывают, переворачивают и укутывают до полного остывания. Хранят в прохладном темном месте.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
