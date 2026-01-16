Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 17:55

Этот рецепт — топ в моем списке салатов: готовим «Дамский каприз» с ароматными грибочками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — достойный кандидат на место в праздничном меню. Он сытный, красивый в разрезе и обладает узнаваемым, но при этом небанальным вкусом благодаря неожиданному добавлению чернослива.

1 куриную грудку (около 300 г) отвариваю в подсоленной воде до готовности, остужаю и разбираю на мелкие волокна или нарезаю кубиками. 250 г свежих шампиньонов нарезаю пластинками и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости, в конце солю. 1 небольшую луковицу мелко нарезаю и обжариваю до прозрачности (можно вместе с грибами). 100 г мягкого чернослива без косточек нарезаю тонкими полосками. 3 яйца отвариваю вкрутую, очищаю и натираю на средней терке. 150 г твердого сыра натираю на мелкой терке.

Собираю салат слоями в следующем порядке, слегка промазывая майонезом: 1. Куриное филе. 2. Обжаренные грибы с луком. 3. Нарезанный чернослив. 4. Тертые яйца. Верхний слой — тертый сыр, которым обильно посыпаю всю поверхность. Убираю салат в холодильник минимум на 3–4 часа для пропитки. Перед подачей украшаю зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

