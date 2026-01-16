Этот рецепт — топ в моем списке салатов: готовим «Дамский каприз» с ароматными грибочками

Этот салат — достойный кандидат на место в праздничном меню. Он сытный, красивый в разрезе и обладает узнаваемым, но при этом небанальным вкусом благодаря неожиданному добавлению чернослива.

1 куриную грудку (около 300 г) отвариваю в подсоленной воде до готовности, остужаю и разбираю на мелкие волокна или нарезаю кубиками. 250 г свежих шампиньонов нарезаю пластинками и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости, в конце солю. 1 небольшую луковицу мелко нарезаю и обжариваю до прозрачности (можно вместе с грибами). 100 г мягкого чернослива без косточек нарезаю тонкими полосками. 3 яйца отвариваю вкрутую, очищаю и натираю на средней терке. 150 г твердого сыра натираю на мелкой терке.

Собираю салат слоями в следующем порядке, слегка промазывая майонезом: 1. Куриное филе. 2. Обжаренные грибы с луком. 3. Нарезанный чернослив. 4. Тертые яйца. Верхний слой — тертый сыр, которым обильно посыпаю всю поверхность. Убираю салат в холодильник минимум на 3–4 часа для пропитки. Перед подачей украшаю зеленью.

