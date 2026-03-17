Этот пряный рулет с маком и медом — секрет идеального чаепития. Душистый перец дает аромат, который сводит с ума

Весь секрет — в щепотке растертого душистого перца. Он не дает остроты, лишь теплый обволакивающий аромат, который в тандеме с медом создает невероятно уютную и праздничную ноту. Этот рулет пахнет детством, праздником и домашним уютом.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, масло сливочное (размягченное) — 150 г, мед жидкий — 80 г, сметана (20%) — 100 г, яйцо куриное — 1 шт. Для начинки: мак — 150 г, сахар коричневый — 70 г, перец душистый горошком — 10–12 шт., сливки (10–15%) — 100 мл, мед жидкий — 2 ст. л. Для посыпки: мак — 2 ч. л.

Как готовлю

В глубокой миске соединяю просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли. В другой чаше миксером взбиваю размягченное сливочное масло до легкой пышности, затем вливаю мед и взбиваю до однородного кремообразного состояния. В отдельной посуде вилкой смешиваю сметану с яйцом до гладкости. Сметанную смесь вливаю в масляно-медовую и тщательно перемешиваю. Постепенно ввожу мучную смесь, замешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник минимум на 20 минут.

Душистый перец растираю в ступке в мелкую ароматную крошку. Мак заливаю кипятком на 10 минут, затем откидываю на сито и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем. Обсушенный мак перекладываю в ступку, добавляю коричневый сахар и растертый перец, тщательно толку до выделения макового молочка. Примерно 2 чайные ложки этой смеси откладываю для посыпки. Оставшуюся маковую массу перекладываю в сотейник, вливаю сливки и добавляю мед.

На среднем огне, постоянно помешивая, довожу до кипения, затем убавляю огонь и томлю около 5 минут, пока масса не загустеет. Снимаю с огня и даю полностью остыть. Охлажденное тесто раскатываю на слегка припыленной мукой поверхности в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Равномерно распределяю остывшую маковую начинку, отступая от краев по 1,5 см.

Аккуратно, но плотно сворачиваю рулет, защипываю края. Перекладываю рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смазываю поверхность водой или молоком и посыпаю отложенным маком. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут до красивого золотистого цвета. Готовому рулету даю постоять на противне 15–20 минут, после чего нарезаю теплым на порционные ломтики.

