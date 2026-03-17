Этот пряный рулет с маком и медом — секрет идеального чаепития. Душистый перец дает аромат, который сводит с ума

Фото: D-NEWS.ru
Весь секрет — в щепотке растертого душистого перца. Он не дает остроты, лишь теплый обволакивающий аромат, который в тандеме с медом создает невероятно уютную и праздничную ноту. Этот рулет пахнет детством, праздником и домашним уютом.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, масло сливочное (размягченное) — 150 г, мед жидкий — 80 г, сметана (20%) — 100 г, яйцо куриное — 1 шт. Для начинки: мак — 150 г, сахар коричневый — 70 г, перец душистый горошком — 10–12 шт., сливки (10–15%) — 100 мл, мед жидкий — 2 ст. л. Для посыпки: мак — 2 ч. л.

Как готовлю

В глубокой миске соединяю просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли. В другой чаше миксером взбиваю размягченное сливочное масло до легкой пышности, затем вливаю мед и взбиваю до однородного кремообразного состояния. В отдельной посуде вилкой смешиваю сметану с яйцом до гладкости. Сметанную смесь вливаю в масляно-медовую и тщательно перемешиваю. Постепенно ввожу мучную смесь, замешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник минимум на 20 минут.

Душистый перец растираю в ступке в мелкую ароматную крошку. Мак заливаю кипятком на 10 минут, затем откидываю на сито и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем. Обсушенный мак перекладываю в ступку, добавляю коричневый сахар и растертый перец, тщательно толку до выделения макового молочка. Примерно 2 чайные ложки этой смеси откладываю для посыпки. Оставшуюся маковую массу перекладываю в сотейник, вливаю сливки и добавляю мед.

На среднем огне, постоянно помешивая, довожу до кипения, затем убавляю огонь и томлю около 5 минут, пока масса не загустеет. Снимаю с огня и даю полностью остыть. Охлажденное тесто раскатываю на слегка припыленной мукой поверхности в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Равномерно распределяю остывшую маковую начинку, отступая от краев по 1,5 см.

Аккуратно, но плотно сворачиваю рулет, защипываю края. Перекладываю рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смазываю поверхность водой или молоком и посыпаю отложенным маком. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут до красивого золотистого цвета. Готовому рулету даю постоять на противне 15–20 минут, после чего нарезаю теплым на порционные ломтики.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Эти мадленки — билет в Париж, не выходя с кухни. Нежное печенье-ракушка с тропической кислинкой
Эти мадленки — билет в Париж, не выходя с кухни. Нежное печенье-ракушка с тропической кислинкой
Мастер-класс по дрожжевому тесту: превращаем простые ингредиенты в идеальные сосиски в тесте
Забудьте про «резиновые» творожники! Этот рецепт — про воздушный чизкейк без хлопот. Яблочные дольки сверху и сочная курага внутри
Никакого растительного масла: самые вкусные кексы получаются на молоке и сливочном — мягкие и ароматные
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
еда
рецепты
тесто
выпечка
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

