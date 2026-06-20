Это поке с курицей терияки — лучшее, что случилось с моим обедом в этом году

Это поке с курицей терияки — лучшее, что случилось с моим обедом в этом году

Честно, я не ожидал, что гавайское блюдо с азиатским соусом так мне зайдет. Но румяная курица терияки в компании риса и маринованного лука — это просто бомба.

Ингредиенты

Филе куриных бедер — 500 г, рис белый — 250 г, огурец — 160 г, бобы эдамаме — 160 г, консервированная кукуруза — 160 г, морковь — 100 г, лук красный — 1 шт., лук зеленый — 20 г, кунжут — 2 ч. л., масло растительное — 1 ст. л., соль — по вкусу, соус соевый — 7 ст. л., лаймовый сок — 4 ст. л., чесночный порошок — 1 ст. л., мирин — 3 ст. л., мед — 1,5 ст. л., масло кунжутное — 2 ч. л., крахмал кукурузный — 1 ч. л., уксус красный винный — 1 ст. л., уксус рисовый — 2 ст. л., сахар — 2,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю соевый соус, сок лайма, чесночный порошок и соль, кидаю туда куриные бедра и оставляю мариноваться на 15–20 минут. Тем временем режу красный лук тонкими перьями, мну его с сахаром, солью и винным уксусом — пусть томится. Параллельно ставлю вариться рис, а потом заправляю его смесью рисового уксуса, сахара и соли. Для соуса терияки смешиваю соевый соус, мирин, мед, кунжутное масло и крахмал.

Отвариваю бобы эдамаме, нарезаю огурец и морковь. Достаю курицу из маринада и обжариваю на сильном огне до золотистой корочки, в самом конце заливаю соусом терияки и даю ему загустеть.

Собираю боул: рис, сверху курица, лук, огурец, морковь, эдамаме и кукуруза, посыпаю кунжутом и зеленым луком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Визуально боул выглядит как в ресторане — ярко, сочно, аппетитно. Текстура классная: мягкий рис, упругая курица в липком соусе и хрустящие овощи. Рекомендую подавать сразу, пока курица горячая, а соус не застыл на тарелке.