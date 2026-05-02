Этот овощной салат с пикантной заправкой будете готовить все лето — ингредиенты растут на грядке

Летний салат из свежих овощей — это яркое, хрустящее и невероятно ароматное блюдо, все ингредиенты для которого растут на грядке или есть в любом магазине.

Сочные помидоры, огурцы, сладкий перец и зелень в пикантной заправке из уксуса, чеснока и подсолнечного масла создают идеальный вкус. Идеален к шашлыку и любому мясу.

Для приготовления понадобится: 3 помидора, 2 огурца, 1 сладкий перец, пучок зеленого лука, пучок петрушки, несколько веточек базилика (по желанию). Для заправки: 2 ст. л. виноградного или яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. подсолнечного масла, соль, перец.

Рецепт: помидоры и огурцы нарежьте дольками, перец — соломкой, зелень мелко порубите. Для заправки смешайте уксус, сахар, выдавленный чеснок, масло, соль и перец. В большой миске соедините все овощи и зелень, залейте заправкой, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить трендовый салат с помидорами и зерненым творогом.