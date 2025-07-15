Этот кляр превращает рыбку в шедевр — идеальная воздушная корка для минтая

Этот кляр превращает рыбку в шедевр — идеальная воздушная корка для минтая

Этот кляр для рыбы — настоящая палочка-выручалочка, которая сделает даже самое простое филе минтая нежным и аппетитным. Воздушная текстура и хрустящая корочка получаются благодаря газированной воде, а специи добавляют аромат и пикантность. С таким кляром рыба не прилипает к сковороде и остается сочной внутри.

Ингредиенты:

газированная вода — 150 мл;

яйца — 2 шт.;

мука — 120 г;

перец черный — 0,3 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

адыгейская соль — 0,7 ч. л.

Приготовление:

Взбейте яйца с солью и специями. Постепенно добавьте муку, перемешивая до однородности. Влейте газированную воду и аккуратно перемешайте. Обмакните филе рыбы в кляр и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки.

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