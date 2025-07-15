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15 июля 2025 в 13:49

Этот кляр превращает рыбку в шедевр — идеальная воздушная корка для минтая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кляр для рыбы — настоящая палочка-выручалочка, которая сделает даже самое простое филе минтая нежным и аппетитным. Воздушная текстура и хрустящая корочка получаются благодаря газированной воде, а специи добавляют аромат и пикантность. С таким кляром рыба не прилипает к сковороде и остается сочной внутри.

Ингредиенты:

  • газированная вода — 150 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 120 г;
  • перец черный — 0,3 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • адыгейская соль — 0,7 ч. л.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью и специями.
  2. Постепенно добавьте муку, перемешивая до однородности.
  3. Влейте газированную воду и аккуратно перемешайте.
  4. Обмакните филе рыбы в кляр и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рыба
минтай
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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