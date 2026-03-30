30 марта 2026 в 05:29

Этот йогуртовый суп — турецкая классика, которую я полюбил с первой ложки. Нежный, бархатистый, с ароматом мяты и кремовой текстурой

Фото: D-NEWS.ru
Честно, когда я впервые попробовал йогуртовый суп, подумал — ну как можно варить суп на йогурте? А оказалось — можно, и это гениально. Нежная бархатистая текстура, легкая кислинка от йогурта, рассыпчатый рис и аромат мяты, который раскрывается от горячего масла.

Что понадобится для супа

Беру 1 стакан риса, 6 стаканов воды, 1 чайную ложку соли. Для заправки: 1 стакан натурального йогурта (без добавок), 1 желток, 1 столовую ложку муки. Для подачи: 2–3 столовые ложки сливочного или растительного масла, 1 столовую ложку сухой мяты.

Как я его готовлю

Рис промываю до чистой воды. В кастрюле довожу до кипения 6 стаканов воды, добавляю рис и соль. Варю на среднем огне до полной готовности риса, около 15–20 минут. Пока варится рис, готовлю заправку.

В миске смешиваю йогурт, желток и муку до однородности. Постепенно вливаю в йогуртовую смесь 1–2 половника горячего рисового отвара, постоянно помешивая венчиком, чтобы йогурт прогрелся и не свернулся. Убавляю огонь под кастрюлей с рисом до минимума.

Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю йогуртовую заправку в суп. Прогреваю на медленном огне 3–5 минут, не давая закипеть, иначе йогурт может свернуться.

В отдельной маленькой сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю сухую мяту и прогреваю на среднем огне 20–30 секунд, пока мята не начнет пахнуть.

Снимаю с огня и вливаю ароматное масло в суп. Перемешиваю и сразу подаю. При желании можно добавить еще щепотку сухой мяты сверху.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
супы
рецепты
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
