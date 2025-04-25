Этот десерт покорил TikTok! Обалденный пирог с бананами за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим восхитительный заливной пирог с бананами — нежный десерт за 5 минут подготовки! Этот пирог — настоящее спасение для сладкоежек: воздушная текстура, карамельные бананы и ванильный аромат. Готовится элементарно, а результат впечатляет!

Разомните вилкой 3 спелых банана, оставив несколько кружочков для украшения. Взбейте 3 яйца со 150 г сахара до пышности, добавьте 200 мл кефира, 200 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Аккуратно вмешайте банановое пюре.

Вылейте тесто в смазанную форму, сверху разложите банановые кружочки. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой.

Пока пирог теплый, смажьте поверхность медом и посыпьте корицей. Бананы карамелизуются, создавая эффект глазури.

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