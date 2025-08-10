Этот десерт можно есть на диете — «Картошка» с нутом и без сахара

Этот десерт — идеальный компромисс между сладким удовольствием и заботой о здоровье. Без сахара, без муки, без выпечки — только натуральные ингредиенты и насыщенный шоколадный вкус. Подойдет для перекуса, детского стола или полезного чаепития.

Возьмите 250 г отварного нута, 130 г мягких фиников без косточек, 50 г орехов (лучше грецких или миндаля), 50 г какао, 100 мл растительного молока. Все ингредиенты измельчите в блендере до однородной плотной массы. Сформируйте пирожные в виде «картошек», обваляйте в какао. Украсьте целым миндалем. Охладите в холодильнике минимум 1 час. Храните в закрытом контейнере до 5 дней.

