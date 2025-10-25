Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 06:46

Этот цветок растет на абсолютно голой земле без удобрений и полива: просто бросьте семена в землю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы мечтаете о цветнике, но нет времени на подготовку почвы, ваш идеальный вариант — эшшольция! Этот удивительный цветок растет на абсолютно голой земле без удобрений и полива. Просто бросьте семена в землю и забудьте о них до лета.

Эшшольции не нужны удобрения — на плодородной земле она, наоборот, будет хуже цвести. Не требуется ей и полив — она прекрасно переносит засуху. Просто рассыпьте семена в ноябре по поверхности уплотненной земли, слегка притопчите и забудьте до весны. Уже в июне вас ждет фантастическое зрелище: серебристо-зеленые ажурные кустики, усыпанные яркими шелковистыми цветами, похожими на маки.

Эшшольция будет цвести все лето, самостоятельно рассеиваясь и создавая каждый год новые живописные композиции. Это идеальное растение для тех, кто ценит природную красоту без хлопот.

Ранее был назван многолетник для создания быстрорастущей живой изгороди: метровая стена за сезон.

Читайте также
Харчо готовить просто — все секреты в этом рецепте: это визитная карточка грузинской кухни и суперский суп на осенний обед
Общество
Харчо готовить просто — все секреты в этом рецепте: это визитная карточка грузинской кухни и суперский суп на осенний обед
Такие блюда дают здоровье, а не забирают его: простой зеленый суп для Рождественского поста — постимся правильно
Общество
Такие блюда дают здоровье, а не забирают его: простой зеленый суп для Рождественского поста — постимся правильно
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
Общество
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
Посадите в октябре — и забудьте о саде до мая! Весной вся клумба в алых кружевах — цветет так густо, что листьев не видно
Общество
Посадите в октябре — и забудьте о саде до мая! Весной вся клумба в алых кружевах — цветет так густо, что листьев не видно
Посейте в октябре — весной весь сад в нежно-розовых чашечках. Никакого ухода, этот чудо-многолетник растет сам и цветет нон-стоп
Общество
Посейте в октябре — весной весь сад в нежно-розовых чашечках. Никакого ухода, этот чудо-многолетник растет сам и цветет нон-стоп
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Волгоградскую область
Минимум ингредиентов: готовим пышные оладьи на молоке — быстрый завтрак
В громком деле о хищениях у бойцов СВО появились новые фигуранты
Морозы со снегопадами до −25, лето и +24: погода в РФ 27 октября — 2 ноября
«Будет больно»: в Бельгии оценили реакцию России на конфискацию активов
Артиллерия разнесла опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 октября
«Выкуривали»: бойцы ВС России применили нестандартные методы борьбы с ВСУ
Сытный завтрак для всей семьи: пышные оладьи из кабачков
Не котлеты и не пирожки! Белорусские смаженки с куриным фаршем — восторг!
Партию СРЗП может покинуть известный писатель
Календарь рыбака и охотника на сезон осень-зима — 2025–2026
Россиян предупредили, что грозит за установку новогодней елки в подъезде
К чему снится морковь: знаки удачи, здоровья и гармонии для мужчин и женщин
Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника
Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян
Три российских аэропорта временно прекратили работу
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
Ученый предсказал возможный маневр объекта 3I/ATLAS в Солнечной системе
«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.