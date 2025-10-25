Этот цветок растет на абсолютно голой земле без удобрений и полива: просто бросьте семена в землю

Если вы мечтаете о цветнике, но нет времени на подготовку почвы, ваш идеальный вариант — эшшольция! Этот удивительный цветок растет на абсолютно голой земле без удобрений и полива. Просто бросьте семена в землю и забудьте о них до лета.

Эшшольции не нужны удобрения — на плодородной земле она, наоборот, будет хуже цвести. Не требуется ей и полив — она прекрасно переносит засуху. Просто рассыпьте семена в ноябре по поверхности уплотненной земли, слегка притопчите и забудьте до весны. Уже в июне вас ждет фантастическое зрелище: серебристо-зеленые ажурные кустики, усыпанные яркими шелковистыми цветами, похожими на маки.

Эшшольция будет цвести все лето, самостоятельно рассеиваясь и создавая каждый год новые живописные композиции. Это идеальное растение для тех, кто ценит природную красоту без хлопот.

