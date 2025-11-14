Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:28

Этот цветок можно сажать в снег, и он будет цвести как безумный: многолетник для ноябрьской посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спешите украсить свой сад до конца ноября! Несмотря на переменчивую погоду и первые заморозки, у садоводов есть уникальный шанс посадить роскошный многолетник — астильбу. Этот цветок можно сажать даже в снег, и он будет цвести как безумный.

Это удивительное растение спокойно переносит посадку даже в подмерзшую землю, главное — хорошо замульчировать корневище торфом или компостом. Астильба не боится холодов и за зиму отлично укоренится на новом месте, чтобы в следующем сезоне порадовать вас пышными и яркими метелками соцветий всех оттенков — от белоснежного до пурпурного.

Астильба — идеальный многолетник для ноябрьской посадки. Такой метод закалит растение, сделав его более сильным и устойчивым к болезням. Не упустите этот последний шанс преобразить свой цветник в уходящем сезоне!

Ранее был назван цветок, который при посадке в ноябре вырастает в синий ковер, цветущий с апреля по сентябрь.

Проверено редакцией
Читайте также
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Вкуснее мяса по-французски: рецепт греческой мусаки с картошкой и фаршем в духовке
Общество
Вкуснее мяса по-французски: рецепт греческой мусаки с картошкой и фаршем в духовке
Посадите в ноябре — весной в саду разноцветная поляна. Яркий переливающийся ковер всех оттенков радуги
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду разноцветная поляна. Яркий переливающийся ковер всех оттенков радуги
Кинул семена в ноябрьскую слякоть — и забыл до лета: в июне вырастут синие, розовые и белые цветы
Общество
Кинул семена в ноябрьскую слякоть — и забыл до лета: в июне вырастут синие, розовые и белые цветы
Кинул семена на снег, притоптал, дальше природа сделает все сама: все лето будете любоваться цветами
Общество
Кинул семена на снег, притоптал, дальше природа сделает все сама: все лето будете любоваться цветами
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликован рейтинг сильнейших армий мира
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
В России раскрыли причину активизации атак БПЛА ВСУ на регионы страны
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.