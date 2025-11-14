Этот цветок можно сажать в снег, и он будет цвести как безумный: многолетник для ноябрьской посадки

Спешите украсить свой сад до конца ноября! Несмотря на переменчивую погоду и первые заморозки, у садоводов есть уникальный шанс посадить роскошный многолетник — астильбу. Этот цветок можно сажать даже в снег, и он будет цвести как безумный.

Это удивительное растение спокойно переносит посадку даже в подмерзшую землю, главное — хорошо замульчировать корневище торфом или компостом. Астильба не боится холодов и за зиму отлично укоренится на новом месте, чтобы в следующем сезоне порадовать вас пышными и яркими метелками соцветий всех оттенков — от белоснежного до пурпурного.

Астильба — идеальный многолетник для ноябрьской посадки. Такой метод закалит растение, сделав его более сильным и устойчивым к болезням. Не упустите этот последний шанс преобразить свой цветник в уходящем сезоне!

