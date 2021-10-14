«Это убивает»: в Кремле заявили о безответственности антипрививочников

Отказываться от прививки от коронавируса сейчас безответственно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, властям необходимо разъяснять людям необходимость прививаться, передаёт РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о том, какой в Кремле видят выход из ситуации, когда ставятся новые рекорды по смертности от COVID-19. Песков отметил, что объяснять людям о важности вакцинации нужно, не скрывая «трагических фактов», таких как рост заболеваемости и смертности.

Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает, — подчеркнул он.

По его словам, за два года пандемии Россия смогла наработать определённый опыт и мобилизовать медицинскую инфраструктуру. Кроме того, сейчас существуют более совершенные технологии и протоколы лечения коронавируса.

Поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться, но, конечно же, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинированная, — отметил он.

Песков добавил, что в регионах, где ситуация приближается к критической, а возможности местной системы здравоохранения не позволяют помогать больным, принимаются «иные решения».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что россиянам стоит ждать новых антирекордов по суточной заболеваемости COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является максимальным результатом за всё время пандемии. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов.