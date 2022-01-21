«Это славянская история»: Журова рассказала, чей борщ

Вопрос принадлежности борща — это «славянская история», так как ингредиенты используются и из русской кухни, и из украинской, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий подчеркнула, что это «блюдо Советского Союза — общее. Его все познали в период объединения наших культур».

Я не скажу, что оно российское или украинское, причём дальше там идут нюансы — какие-то ингредиенты готовятся по-украински, какие-то по-русски. Я думаю, что это славянская история, и так и надо её интерпретировать. Это славянская кухня. Но я готовить его люблю, я его вкусно делаю, — отметила Журова.

Украина считает это блюдо своим национальным достоянием и подала в ЮНЕСКО досье «Культура приготовления украинского борща», попросив включить суп в список украинского нематериального наследия. Кроме того, в Верховной раде озаботились привлечением иностранных туристов в страну, а также вопросом поддержания истинного украинского духа. Для этого депутаты предложили установить новый государственный праздник, который помог бы в деле популяризации украинской культуры. По мнению законотворцев, он должен быть в честь «чего-то исключительно украинского». В итоге народные избранники выбрали символом страны борщ.

Ранее китайцы назвали свои любимые блюда русской кухни. Помимо борща, в список вошли окрошка, квас, вареники, пирожки, пышки, а также селёдка под шубой, блины и маринованные овощи. Такой выбор сделали пользователи китайской соцсети WeChat. Китайцы восторженно описали блюда русской кухни, которые им удалось попробовать. В первую очередь они отметили борщ.