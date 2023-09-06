Это скандал? Почему продюсер Разин не пришел на открытие памятника Шатунову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не приехал на церемонию открытия памятника певцу Юрию Шатунову, состоявшуюся в Москве в день 50-летия артиста. Почему он проигнорировал мероприятие?

Церемония 6 сентября прошла на Троекуровском кладбище. Ее посетили вдова исполнителя и дети музыканта в сопровождении охраны. В общей сложности у могилы Шатунова собрались несколько сотен человек. По словам фанатов, среди присутствующих не было ни одного известного артиста.

Почему Разин не пришел на открытие памятника Шатунову

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что Андрей Разин не является близким другом Шатунова и «использует былые связи с артистом исключительно с целью пиара».

«Зная его как человека, который пиарится на информационных поводах, отсюда все его заявления о крепкой дружбе, других отношениях, что он всю жизнь положил для продвижения творчества Юрия Шатунова. На самом деле, когда требуются действия, которые от него ждут как от близкого друга, каким он себя считает, здесь его не видно, а когда нужно пропиариться на громком скандале, он создает для этого возможность», — сообщил Рудченко.

Продюсер считает, что Разин воспринимал Шатунова как конкурента и завидовал популярности исполнителя.

«Это всегда была внутренняя борьба у Разина, которая разрывала его на части. С одной стороны, он публично называл себя близким другом, а с другой — всегда завидовал Юрию. Эти два образа в нем вживались. Сейчас мы и видим его истинное поведение, он показал свое отношение», — отметил он.

Как долго Шатунов работал с Разиным

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии воспитанника Юрия Шатунова, которому на тот момент было 13 лет. Коллектив стал популярным после того, как работать с ним в 1987 году стал продюсер Андрей Разин.

Шатунов был солистом «Ласкового мая» с момента основания по 1991 год. Песня «Белые розы» в его исполнении была показана в «Утренней почте» на Центральном телевидении, после чего стала визитной карточкой коллектива.

Сергей Кузнецов в одном из интервью рассказывал, что певец покинул группу из-за того, что «устал от образа мальчика-детдомовца» и не хотел носить костюмы, которые ему навязывал продюсер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Из-за чего ругались Шатунов и Разин

Разин несколько лет судился с Шатуновым, пытаясь завладеть правами на песни группы «Ласковый май», которые были написаны композитором и основателем музыкального коллектива Сергеем Кузнецовым.

Продюсер угрожал артисту арестом имущества и уголовным преследованием за исполнение песен группы.

«Юрий Шатунов заключил договор с невменяемым Кузнецовым. Уголовную ответственность несет Шатунов — он подписывал договор, зная о том, что Кузнецов невменяемый. Есть заключение комиссии, что он (Кузнецов. — NEWS.ru) не подлежит суду и наказанию. Так как Шатунов является дееспособным, то он будет нести уголовную ответственность за попытку присвоить чужие права и пользоваться ими безвозмездно», — заявил Разин телеканалу «Звезда».

Перед смертью певец выиграл дело, а после кончины артиста композиции перешли во владение супруги Светланы. Тогда Разин заявил, что оспорит решение суда о присвоении прав на песни «Ласкового мая» семье Юрия Шатунова и пригрозил вдове штрафами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

«Российские суды могут выносить что угодно. Это все бред. Светлана Шатунова не будет принимать подарки суда, потому что это грозит огромными исками и штрафами. Процессы идут, они долгие и будут идти еще очень долго. Я чувствую себя очень хорошо», — написал Разин в соцсетях.

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