Это хобби не задушишь, не убьёшь: чем грозит запрет самогонных аппаратов

Рост акциза на спирт и ужесточение условий производства и продажи крепкого алкоголя ведут к росту теневого рынка и налоговым потерям казны. Поэтому следует заморозить акцизные ставки, смягчить ограничения розничных продаж спиртных напитков и легализовать торговлю через Интернет, но при этом запретить открытую продажу самогонных аппаратов, интерес россиян к которым растёт год от года. Такие предложения содержатся в исследовании «Подакцизные товары: состояние рынка и меры по противодействию незаконному обороту продукции», подготовленному к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена и, кстати, известного винодела Бориса Титова президенту Владимиру Путину. NEWS.ru решил выяснить, насколько предлагаемые меры повлияют на теневой рынок, а также почему общество всё активнее интересуется самогоноварением.

Послабление плюс зажим

Как сказано на сайте бизнес-омбудсмена, за последние пять лет ставка акциза на крепкий алкоголь в России выросла более чем в два раза — до 566 рублей. По отношению к среднему доходу на душу населения, составившему в I квартале 2021 года 32 612 рублей, она является одной из самых высоких в мире — 1,7%. При этом в Венгрии этот показатель составляет 1,6%, в Казахстане — 1,5%, в Польше — 1,5%, в Великобритании — 1,3%, во Франции — 1,2%, в Германии — 0,9%, в Австрии — 0,8%.

В 2017–2019 годах, когда ставка акциза оставалась неизменной и составляла 523 рубля, объём легального производства водки вырос на 5%, а поступления в бюджет увеличились на 7%. Но, как отмечается в исследовании, когда в 2020 году ставку увеличили до 544 рублей, объём легального производства упал на 5%, а акцизные пополнения казны поступлений сократились на 4%.

Как заявил общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров и одновременно глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, средний уровень легальности потребления водки в РФ в прошлом году составил 68%. На этом фоне в структуре цены легального крепкого алкоголя акциз и НДС составляют 63%. В период 2017–2020 годов из-за увеличения доли нелегального алкоголя на рынке потери бюджета составили 376 млрд рублей в виде недополученного налога.

Владимир Смирнов/ТАСС

В этих условиях, как отмечает Косарев, растёт спрос на самогонные аппараты. Так, в 2020 году в «Яндексе» было зафиксировано 1,6 млн запросов на их покупку, что на 30% больше, чем годом ранее, а общее количество таких запросов во всех поисковых системах в 2020-м оценивается в 3,6 млн.

Больше всего интерес к самогонным аппаратам проявляют в Липецкой, Воронежской, Тульской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской и других областях, Республике Хакасия, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на Чукотке.

Для повышения легальности алкогольного рынка в докладе предлагается на три года «зафиксировать ставки акциза на алкогольную продукцию» и смягчить ограничения по лицензированию розничных продаж спиртного и легализовать торговлю алкогольными напитками через Интернет, где сейчас, по словам Игоря Косарева, «вовсю резвятся нелегалы».

В то же время в докладе звучит призыв к ужесточению правил реализации самогонных аппаратов, а именно — предлагается запретить открытую продажу таких устройств.

Кустарно произведённый самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд. Качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму, — считает Игорь Косарев.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом он считает, что ограничительные меры Минздрава «влияют исключительно на сокращение легальных продаж». Косарев уверен, что данному министерству это достаточно «для отчётности»:

Чем больше магазинов закроют, чем меньше легального алкоголя продаётся, тем лучше у них показатели. А решать проблему надо в комплексе.

Не размахивать шашкой

Как считает замруководителя Роскачества Александр Борисов, к ограничению реализации самогонных аппаратов и регулированию данной сферы надо подходить «очень аккуратно и не размахивать шашкой». При этом собеседник NEWS.ru указывает, что за последнее время наблюдается рост правонарушений, связанных с продажей нелегального алкоголя.

Если мы будем анализировать статистику органов внутренних дел по статье УК 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), то год от года количество возбуждённых дел растёт. А в основе своей это продажа разного рода самогона с повышенным количеством сивушных масел и других спиртосодержащих продуктов. Но как здесь разделить: покупаю я самогонный аппарат для личных нужд, потому что для меня это хобби, искусство делать напитки для того, чтобы угощать друзей, или я делаю его в промышленных масштабах, занимаясь пусть и мелким, но сбытом? Если мы, например, говорим о крупных городах, там развита нормальная цивилизованная индустрия продажи и потребления алкоголя. Как только мы выходим за пределы крупных городов, то там начинает процветать самогоноварение, подразумевающее производство не всегда качественного продукта. Ведь в основе здесь лежит извлечение прибыли. Александр Борисов замруководителя Роскачества замруководителя Роскачества

По его мнению, рост спроса на самогонные аппараты в 2020 году мог быть связан с тем, что легальная алкогольная продукция растёт в цене, в каждую бутылку заложены налоги и инфляция, а себестоимость самодельных крепких напитков в разы меньше, потому что часто для их приготовления затрачиваются только сахар и вода. Данная ситуация экономически «не очень благостно» действует на производителя, в отличие от потребителя.

Но у нас легальный рынок уходит в серый рынок, и вместо того, чтобы пойти в легальный вино-водочный магазин с безопасной продукцией, человек идёт в частный сектор и гаражи, покупая непонятные напитки сомнительного качества, — резюмировал Борисов.

По мнению публициста Павла Пряникова, предложение Бориса Титова отражает общий настрой алкогольного лобби — перекрыть кустарный рынок спиртного. По разным оценкам, на него приходится до 5–7% потребления алкоголя в России. Однако это может привести к тому, что самая маргинальная часть алкопотребителей перейдёт на спиртосодержащие жидкости, типа пресловутого «Боярышника», а более значительная часть самогонщиков уйдёт в тень.

Надо понимать, что самогоноварение для многих стало хобби — люди соревнуются в разного рода настойках, наливках, вокруг них образовался круг поклонников. Это уже миллионы людей. Даже если запретят продажу таких аппаратов, их уже миллионы единиц на руках у людей, никуда не денется и чёрный рынок — он существовал и в СССР, где гонение на самогонщиков было более сильным, вплоть до уголовных статей. В результате, вопреки запретам алкогольного лобби, потенциальные десятки миллиардов рублей после запрета самогоноварения не перетекут к ним в карманы (как и миллиарды — в акцизы государству). При этом такое решение ожесточит миллионы людей против властей, поскольку будет восприниматься как дальнейшее наступление против низовой жизни. Павел Пряников публицист публицист

Похожей позиции придерживается и доктор экономических наук Никита Кричевский. По его мнению, бизнес-омбудсмен и его команда выступают проводниками интересов алкогольного лобби, пытаясь заручиться поддержкой как крупнейших производителей спиртного, так и тех, кто занимается ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системой, предназначенной для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это, в первую очередь, структуры Аркадия Романовича Ротенберга. То есть Титов прогибается в надежде на то, что получит ответную поддержку и себя лично, и для своего узкого круга. Законодательно запретить самогонные аппараты не получится, потому что тогда придётся запрещать все изделия из металла, которые продаются в Интернете. У населения скопилось уже достаточное количество самогонных аппаратов и приспособлений, пригодных для изготовления кустарного алкоголя. И если введут запрет, то перед этим случится бум продаж самогонных аппаратов, народ их массово накупит про запас, а к тому моменту, когда их уберут из продажи, они будут у людей в количествах несколько больших, чем требуется для обычного потребления. Люди гонят самогон не от любви к искусству, а оттого, что у них доходы маленькие и они не могут себе позволить покупать легальный чистый и проверенный алкоголь из-за его дороговизны. В этом, собственно, и проблема. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Также он констатирует, что доля самодельных спиртных напитков на рынке «никаким подсчётам не поддаётся», и можно только приблизительно говорить об этом, исходя из снижения потребления крепкого алкоголя. По мнению Кричевского, люди не стали «сильно меньше пить», а те проценты, на которые приходится официальное потребление, в значительной мере переходят на потребление суррогатного алкоголя, изготовленного кустарным способом.

Это было, есть и будет всегда. Что до революции, что в Советской России, что в постсоветской люди занимались изготовлением домашней алкогольной продукции. Это было и остаётся неким хобби, аналогичным, например, охоте или изготовлению собственного варенья, — резюмировал экономист.

Привет самогонщикам от винодела

Борис Титов в 2010–2019 годах занимал пост председателя совета Союза виноградарей и виноделов России. Его группа компаний SVL Group в 2006 году приобрела 58% новороссийского ОАО «Абрау-Дюрсо», занимающегося производством игристого вина, а в 2010-м был приобретён французский шампанский дом Chateau d`Avize у Moët & Chandon. Вино продаётся почти во всех супермаркетах по 1,5–2 тысячи рублей за бутылку.