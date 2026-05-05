Эти сливочные волны — настоящая магия для любителей сыра. Нежное ризотто по классическому рецепту

Горгонзола пугает многих: голубой сыр, плесень, резкий запах. Но в ризотто она вписывается идеально: не доминирует, а мягко обволакивает. Если боитесь резкости, возьмите дольчелате — сладкую версию горгонзолы. Или добавьте меньше сыра, но увеличьте пармезан. Экспериментируйте.

Что понадобится

200 г риса арборио, 100 г горгонзолы, 50 г пармезана, 60 г грецких орехов, луковица шалота, 800 мл куриного или овощного бульона, 100 мл белого сухого вина, 30 г сливочного масла, 2 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу.

Как я готовлю

Горгонзолу режу кубиками, пармезан тру, грецкие орехи рублю, 4 половинки откладываю. Лук-шалот мелко шинкую. В сотейнике разогреваю оливковое масло, обжариваю лук до мягкости. Бульон довожу до кипения, держу на малом огне.

Всыпаю рис к луку, обжариваю 1 минуту, помешивая. Вливаю вино, мешаю до испарения. Добавляю бульон по половнику, каждый раз дожидаясь впитывания. Через 10 минут добавляю горгонзолу и рубленые орехи, продолжаю подливать бульон. Готовлю до альденте (еще 5 минут). Снимаю с огня, добавляю сливочное масло и пармезан, энергично перемешиваю. Подаю, украсив половинками орехов.

Дмитрий Демичев
