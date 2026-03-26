Эти марокканские блины — слоеное чудо без возни с маслом. Манка, дрожжи и особая скрутка создают текстуру медовых сот

Эти блины — гениальное изобретение марокканской кухни, которое одинаково роскошно дополнит и сладкий завтрак с медом, и сытный обед с супом или рагу. Их слоеная текстура покоряет с первого раза, а процесс приготовления медитативен и прост.

Что понадобится

Пшеничная мука — 250 г, манка мелкого помола — 50 г, сухие быстрорастворимые дрожжи — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., вода теплая — 200 мл, растительное масло — для смазывания, манка мелкого помола — для посыпки (около 2-3 ст. л.).

Как готовлю

В глубокой миске смешиваю муку, манку, дрожжи, соль и сахар. Постепенно вливаю теплую воду и замешиваю гладкое эластичное тесто. Вымешиваю его интенсивно руками около 20 минут (или 10 минут на средней скорости в миксере с насадкой-крюком).

Делю готовое тесто на 10 равных частей, формирую шарики, накрываю полотенцем и оставляю для отдыха на 20 минут. На широкое плоское блюдо наливаю немного растительного масла.

Каждый шарик обмакиваю в масло с двух сторон, затем раскатываю на столе в максимально тонкий, почти прозрачный круг. Поверхность блина обильно смазываю растительным маслом и слегка присыпаю манкой.

Складываю блин в аккуратный конверт или треугольник, снова смазываю маслом и посыпаю манкой, после чего сворачиваю плотным рулетом.

Повторяю процедуру со всеми заготовками, накрываю их салфеткой. Беру первый свернутый рулет и очень аккуратно, стараясь не порвать слои, раскатываю его в круглый блин толщиной около 3-4 мм.

Выпекаю на хорошо разогретой сухой сковороде с толстым дном на среднем огне с двух сторон до золотисто-коричневых пятен. Подаю сразу, с жидким медом или другим любимым топпингом.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
