05 апреля 2026 в 12:40

Эти куриные рулетики — мой секрет идеального праздника. Нежная курица, ароматный бекон и расплавленный сыр с эффектной подачей

Фото: D-NEWS.ru
Сочетание нежной отбивной куриной грудки, хрустящего бекона, тягучей моцареллы и сочных томатов черри — это готовый ансамбль вкусов. Наша задача — лишь правильно его собрать и довести до совершенства в духовке.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 2 шт. (около 600 г), сладкий перец — 1 шт., бекон слайсами — 4 шт., сыр моцарелла — 125 г, помидоры черри — 8 шт., оливковое масло — 2 ст. л., свежий розмарин — 1-2 веточки, соль, перец черный молотый, прованские травы сушеные — по вкусу, кулинарный шпагат — для фиксации, пергамент для выпечки.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 190°C. Из пергамента вырезаю четыре квадрата со стороной примерно 30–35 см. Куриное филе промываю, обсушиваю бумажным полотенцем.

Каждую грудку разрезаю вдоль на две равные части и слегка отбиваю через пищевую пленку, чтобы получить тонкие пластины одинаковой толщины.

Сладкий перец очищаю от семян и внутренних перегородок, нарезаю тонкими длинными полосками. Каждую полоску перца оборачиваю ломтиком бекона.

Моцареллу измельчаю руками или ножом. Помидоры черри промываю и слегка прокалываю зубочисткой у основания.

На каждую отбитую пластину куриного филе выкладываю порцию сыра моцарелла. На край кладу заготовку из перца в беконе и аккуратно сворачиваю плотный рулет.

Готовый рулетик помещаю в центр листа пергамента. По бокам от него раскладываю по два помидора черри. Сбрызгиваю рулет и томаты оливковым маслом, приправляю солью, перцем, сушеными прованскими травами и украшаю иголочками розмарина.

Края пергамента поднимаю вверх и плотно закручиваю, как у конфеты, после чего перевязываю шпагатом для герметичности. Укладываю «конфеты» в форму для запекания и отправляю в духовку на 30 минут.

Затем аккуратно разворачиваю верх пергамента, раскрывая рулетики, и возвращаю в духовку еще на 10 минут для образования золотистой корочки. Подаю сразу, прямо в раскрытом пергаменте.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
еда
рецепты
курица
рулеты
Дмитрий Демичев
