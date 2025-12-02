Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:39

Эти крендельки — настоящая машина времени: вкус как в детстве! Простой рецепт на 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти творожные крендельки — именно та простая выпечка, которую хочется готовить снова и снова. Нежное тесто с творожной основой и хрустящая сахарная корочка создают восхитительный контраст текстур. Они идеально подходят к утреннему кофе или вечернему чаю, даря ощущение домашнего уюта.

Готовлю так: 200 граммов творога смешиваю с одним яйцом, двумя столовыми ложками сахара, щепоткой соли, столовой ложкой молока и растительного масла. Добавляю 150 граммов просеянной муки с чайной ложкой разрыхлителя и замешиваю мягкое тесто. Делю его на 12 частей, каждую раскатываю в жгут длиной около 32 см и формирую крендельки, скручивая концы. С одной стороны обваливаю каждую заготовку в сахаре — если нужно, предварительно смазываю молоком для лучшего сцепления. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180°C 20--25 минут до золотистого цвета. Получаются воздушные, слегка хрустящие снаружи и нежные внутри крендельки.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Моя фишка для идеального брауни-печенья — получаю тягучую серединку, которая покоряет
Общество
Моя фишка для идеального брауни-печенья — получаю тягучую серединку, которая покоряет
Добавила 1 ингредиент в шубку и получила обалденную грудку: такой вариант понравится всем — секрет в копченой нотке
Общество
Добавила 1 ингредиент в шубку и получила обалденную грудку: такой вариант понравится всем — секрет в копченой нотке
Как резать лук без слез и неприятного запаха: простой лайфхак с лимоном, который реально работает
Общество
Как резать лук без слез и неприятного запаха: простой лайфхак с лимоном, который реально работает
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Общество
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
еда
рецепты
выпечка
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев раскрыл, кто из российских лыжников поедет на Олимпиаду
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.