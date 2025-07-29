Эти кабачки на мангале взорвут ваш вкус! Все благодаря чесночному маринаду

Эти кабачки на мангале взорвут ваш вкус! Все благодаря чесночному маринаду

Эти кабачки на мангале взорвут ваш вкус! Они получаются с аппетитной поджаристой корочкой снаружи и нежной сочной мякотью внутри, пропитанной ароматами дыма и специй. И все благодаря чесночному маринаду.

Для маринада смешайте: 3 ст. л. оливкового масла, сок 1 лимона, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. сладкой паприки, 1/2 ч. л. молотого кориандра, соль и перец по вкусу. Молодые кабачки (2–3 шт.) нарежьте кружочками толщиной 1 см, обильно смажьте маринадом и оставьте на 20–30 минут. Разложите кружочки на решетке мангала и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до появления золотистых полосок. В процессе жарки можно сбрызгивать оставшимся маринадом.

Готовые кабачки посыпьте свежей зеленью и подавайте как самостоятельную закуску или гарнир к мясу — их дымный аромат и сочная текстура никого не оставят равнодушным!

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