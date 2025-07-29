Эти кабачки на мангале взорвут ваш вкус! Все благодаря чесночному маринаду

Эти кабачки на мангале взорвут ваш вкус! Они получаются с аппетитной поджаристой корочкой снаружи и нежной сочной мякотью внутри, пропитанной ароматами дыма и специй. И все благодаря чесночному маринаду.
Для маринада смешайте: 3 ст. л. оливкового масла, сок 1 лимона, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. сладкой паприки, 1/2 ч. л. молотого кориандра, соль и перец по вкусу. Молодые кабачки (2–3 шт.) нарежьте кружочками толщиной 1 см, обильно смажьте маринадом и оставьте на 20–30 минут. Разложите кружочки на решетке мангала и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до появления золотистых полосок. В процессе жарки можно сбрызгивать оставшимся маринадом.
Готовые кабачки посыпьте свежей зеленью и подавайте как самостоятельную закуску или гарнир к мясу — их дымный аромат и сочная текстура никого не оставят равнодушным!
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