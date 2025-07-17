Эти гречневые котлеты спасут ваш ужин: суперрецепт для похудения

Если вам надоела обычная гречка, попробуйте приготовить из неё котлеты. Да, это не шутка. Они диетические, недорогие и подойдут тем, кто исключает мясо, следит за фигурой или просто ищет новые идеи для обеда или ужина.
Обязательно попробуйте — этот рецепт удивит вас простотой и вкусом.
Ингредиенты
- Гречневая крупа — 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Панировочные сухари — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
- Свежая зелень — для подачи
Как приготовить диетические котлеты из гречки
- Отварите гречку до готовности (15–20 минут), слегка посолив воду.
- Остудите и переложите в миску. Если осталась гречка с завтрака — отлично, используйте ее.
- Лук нарежьте мелким кубиком, добавьте в гречку.
- Вбейте яйцо и немного посолите.
- Погружным блендером измельчите все в однородный фарш.
- Постепенно добавьте панировочные сухари, пока фарш не станет густым.
- Сформируйте мокрыми руками аккуратные котлетки.
- На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты с двух сторон до лёгкой румяной корочки.
Затем убавьте огонь и тушите под крышкой еще 10 минут, при необходимости подлив немного воды.
Готово. Подавайте гречневые котлеты с сезонными овощами и зеленью — вкусно, просто и полезно.
Хочу поделиться рецептом, который всегда выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и необычное. Это блюдо сочетает в себе нежное мясо, хрустящие овощи и волшебный кисло-сладкий соус.