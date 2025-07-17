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17 июля 2025 в 09:28

Эти гречневые котлеты спасут ваш ужин: суперрецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам надоела обычная гречка, попробуйте приготовить из неё котлеты. Да, это не шутка. Они диетические, недорогие и подойдут тем, кто исключает мясо, следит за фигурой или просто ищет новые идеи для обеда или ужина.

Обязательно попробуйте — этот рецепт удивит вас простотой и вкусом.

Ингредиенты

  • Гречневая крупа — 200 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Панировочные сухари — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Свежая зелень — для подачи

Как приготовить диетические котлеты из гречки

  1. Отварите гречку до готовности (15–20 минут), слегка посолив воду.
  2. Остудите и переложите в миску. Если осталась гречка с завтрака — отлично, используйте ее.
  3. Лук нарежьте мелким кубиком, добавьте в гречку.
  4. Вбейте яйцо и немного посолите.
  5. Погружным блендером измельчите все в однородный фарш.
  6. Постепенно добавьте панировочные сухари, пока фарш не станет густым.
  7. Сформируйте мокрыми руками аккуратные котлетки.
  8. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты с двух сторон до лёгкой румяной корочки.

Затем убавьте огонь и тушите под крышкой еще 10 минут, при необходимости подлив немного воды.

Готово. Подавайте гречневые котлеты с сезонными овощами и зеленью — вкусно, просто и полезно.

Хочу поделиться рецептом, который всегда выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и необычное. Это блюдо сочетает в себе нежное мясо, хрустящие овощи и волшебный кисло-сладкий соус.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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