Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 06:14

Эти цвета мешают отдыху: оттенки, которых стоит избегать при ремонте спальни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые цвета в интерьере спальни могут негативно влиять на психологическое состояние и качество отдыха. Неправильно подобранная цветовая гамма создает напряжение и мешает полноценному расслаблению. Осознанный выбор оттенков помогает превратить спальню в место восстановления сил.

К агрессивным цветам относится ярко-красный, который повышает кровяное давление и активизирует нервную систему. Кислотные и неоновые оттенки вызывают зрительное напряжение и подсознательную тревожность. Темно-серый и черный в больших количествах создают гнетущую атмосферу и ощущение подавленности. Грязно-коричневые тона ассоциируются с унынием и могут провоцировать меланхоличное настроение. Холодные фиолетовые оттенки в избытке создают ощущение отчужденности и эмоциональной холодности. Ярко-оранжевый цвет постоянно поддерживает активность, мешая спокойному засыпанию.

Создание гармоничной цветовой палитры требует учета психологического воздействия оттенков. Спокойные теплые тона и приглушенные пастельные цвета способствуют созданию уютной атмосферы.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

ремонт
спальни
цвета
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житомирцы массово перешли на русский язык при общении
Самая нужная закуска на зиму! Готовим простую аджику из помидоров и чеснока
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 октября
К чему снится сыр: раскроем значение сна для мужчины и женщины
Диетолог назвала два способа отучить себя есть сладкое
Роналду, Месси, Мбаппе: сколько зарабатывают лучшие футболисты мира
В МИД Ирана раскрыли содержание сообщения от Израиля и России
Россиянам рассказали об изменении в сфере ЖКХ
Мощный прилет по наемникам ВСУ в Одессе: успехи ВС РФ к утру 12 октября
Сон о родах: новые начинания и изменения в жизни
Отбывающий срок за педофилию экс-вокалист Lostprophets умер в тюрьме
Ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ
Россиянам рассказали, что следует посетить в Малайзии
Смерть матери, «Россияночка», встреча с мужем: как Кадышева стала звездой
Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе
Идея обязательной медиации при разводе нашла сторонников в Госдуме
В Госдуме рассказали, будет ли полный перевод пенсий в цифровой рубль
Симптомы, осложнения, чем опасна: терапевт развеяла главные мифы о ветрянке
Под Курском из-за атаки FPV-дрона погиб пенсионер
ПВО устроила теплый прием дронам ВСУ над российским регионом
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.