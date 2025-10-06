Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 04:37

Эта привычка портит антипригарные сковороды: даже опытные хозяйки совершают грубую ошибку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяйки губят антипригарные сковороды из-за одной фатальной ошибки — мытья в посудомоечной машине. Агрессивные моющие средства и высокая температура разрушают защитный слой, а другие предметы царапают поверхность. Всего один цикл может запустить процесс отслаивания покрытия.

Правильный уход продлевает жизнь сковороды до шести лет. Мойте посуду только вручную: дайте остыть, используйте теплую воду с мягким средством и мягкую губку. Застарелые загрязнения отмойте, замочив на 20 минут.

Не используйте металлические приборы и абразивные средства. Храните сковороды с прокладками между ними, готовьте на среднем огне.

Ранее сообщалось, что консервация не может проходить без стерилизации банок. Этот важный этап защищает заготовки от порчи. Традиционный метод с кипячением отнимает много времени и сил, но есть простое решение.

сковороды
советы
лайфхаки
посуда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Москвой сработала ПВО по летящему беспилотнику ВСУ
Очевидцы сообщили, что в небе над Сочи и Туапсе слышны взрывы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 октября
К чему снится мыть посуду: знак очищения или предупреждение
Германия может устроить бойкот Евровидения из-за Израиля
Стало известно, допускает ли РПЦ похороны позднее третьего дня после смерти
Российские расчеты ударных БПЛА обратили в пыль укрепления ВСУ
Израиль подарит Грете Тунберг депортацию
Во Франции начали расследование смерти фотожурналиста на Украине
Названы самые популярные направления для отдыха в октябре и ноябре
Аэропорт Туношна временно закрыли для воздушных судов
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.