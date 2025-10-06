Эта привычка портит антипригарные сковороды: даже опытные хозяйки совершают грубую ошибку

Многие хозяйки губят антипригарные сковороды из-за одной фатальной ошибки — мытья в посудомоечной машине. Агрессивные моющие средства и высокая температура разрушают защитный слой, а другие предметы царапают поверхность. Всего один цикл может запустить процесс отслаивания покрытия.

Правильный уход продлевает жизнь сковороды до шести лет. Мойте посуду только вручную: дайте остыть, используйте теплую воду с мягким средством и мягкую губку. Застарелые загрязнения отмойте, замочив на 20 минут.

Не используйте металлические приборы и абразивные средства. Храните сковороды с прокладками между ними, готовьте на среднем огне.

