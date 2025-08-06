Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:01

Эта ошибка может резко снизить урожайность картофеля незадолго до выкопки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В августе клубни картофеля активно накапливают питательные вещества, и любое вмешательство может нарушить естественный процесс созревания.

Главное — не скашивать ботву раньше времени. Эта ошибка может резко снизить урожайность картофеля и ухудшить лежкость клубней. Однако, если ботва поражена болезнями или есть риск ранних заморозков, ее можно аккуратно скосить за пять — семь дней до уборки, чтобы ускорить дозревание кожуры.

Также не стоит поливать картофель перед выкопкой: избыток влаги делает клубни водянистыми и повышает риск гниения при хранении. Единственное, что можно делать, — это следить за прогнозом погоды и готовить инструменты для уборки, чтобы не пропустить идеальный момент для копки!

Ранее стало известно, как увеличить сладость и сочность моркови за неделю до сбора урожая.

картофель
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине
Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет
Отец и сын поймали огромных рыб и установили сразу два рекорда
Суд поставил крест на кладбище для военных на Украине
Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения
Пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем на 8-километровом забеге
Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
«Кувалда обрушится»: в США опасаются последствий решения Трампа по России
Раскрыто место упокоения потомка Трубецких и Голицыных
Россиян успокоили на фоне новостей о вымывании песка с пляжей по всему миру
На Западе оценили визит спецпосланника Трампа в Россию
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.