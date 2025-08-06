Эта ошибка может резко снизить урожайность картофеля незадолго до выкопки

Эта ошибка может резко снизить урожайность картофеля незадолго до выкопки

В августе клубни картофеля активно накапливают питательные вещества, и любое вмешательство может нарушить естественный процесс созревания.

Главное — не скашивать ботву раньше времени. Эта ошибка может резко снизить урожайность картофеля и ухудшить лежкость клубней. Однако, если ботва поражена болезнями или есть риск ранних заморозков, ее можно аккуратно скосить за пять — семь дней до уборки, чтобы ускорить дозревание кожуры.

Также не стоит поливать картофель перед выкопкой: избыток влаги делает клубни водянистыми и повышает риск гниения при хранении. Единственное, что можно делать, — это следить за прогнозом погоды и готовить инструменты для уборки, чтобы не пропустить идеальный момент для копки!

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